ABD'de toplu cinayetler 17 yılın zirvesinde

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, günlük gazete USA Today ve Northeastern Üniversitesi ortak bir çalışma yürüttü.
Buna göre, ülkede 1 Ocak-30 Haziran arasında 28'den fazla toplu cinayet gerçekleşti.
Saldırıların yüzde 99'unda ateşli silah kullanıldı.
Verilerin, ABD'de silah ve nüfus artışıyla paralellik taşıdığı tahmin ediliyor.
ABD'de bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bazı adımlar atıldı.
Geçen sene yürürlüğe giren yasa tasarısı ile silah ruhsatı alma yaşı 18'den 21'e çıkarıldı.
Bazı eyaletler düzenledikleri kampanyalarla silahlarını teslim edenlere hediye çeki veriyor.
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