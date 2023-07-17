ABD'de toplu cinayetler 17 yılın zirvesinde

Verilerin, ABD'de silah ve nüfus artışıyla paralellik taşıdığı tahmin ediliyor.



ABD'de bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bazı adımlar atıldı.



Geçen sene yürürlüğe giren yasa tasarısı ile silah ruhsatı alma yaşı 18'den 21'e çıkarıldı.



Bazı eyaletler düzenledikleri kampanyalarla silahlarını teslim edenlere hediye çeki veriyor.