Amerikan Boston Globe gazetesinin öncülüğünde başlayan kampanyaya New York Times ile birlikte pek çok gazete destek verdi.



Boston Globe internet sitesinde "özgür basına sürekli saldırı" başlığıyla bir başyazı yayımladı.



Yazıda yönetimin basına karşı saldırılarının tehlikelerinden bahsedilirken diğer basın kuruluşlarına da destek olmaları çağrısı yapıldı.



Çağrıya yalnızca ABD'den değil İngiltere'den "The Guardian" gazetesi de destek verdi.



ABD Başkanı Donald Trump medyada yer alan bazı haberleri sıklıkla "sahte haber" olarak niteliyor.



Gazeteciler için "halk düşmanı" ifadesini de kullanan Trump'ın bu yaklaşımının gazetecilere karşı şiddet olaylarını tetikleyebileceği ifade ediliyor.