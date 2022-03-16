ABD'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 9 ölü

Amerika'da golf turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Texas Kamu Güvenliği Departmanından Steven Blanco, Andrews ilçesinde bir kamyonetin Southwest Üniversitesi erkek ve kadın golf takımı üyelerini taşıyan araçla kafa kafaya çarpıştığını ifade etti.

Blanco, kazada 6 öğrenci ve bir öğretim üyesinin yanı sıra kamyonetteki sürücü ve bir yolcunun da öldüğünü, durumu kritik 2 öğrencinin ise helikopterle Lubbock Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.



Southwest Üniversitesi Başkanı Quint Thurman, "Kazayla ilgili ayrıntıları hala öğreniyoruz ancak öğrencilerimizin ve antrenörlerinin hayatını kaybettiğini öğrenmek bizi derinden üzdü." dedi.