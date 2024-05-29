ABD'de yeni başkan kim olacak? İbre Trump'ı işaret ediyor

ABD'de yapılan güncel bir başkanlık seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Joe Biden'a kısmi bir farkla üstünlük sağlayarak seçimleri kazanmaya yakın görünüyor.

ABD'de yeni başkan kim olacak? İbre Trump'ı işaret ediyor

'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken ülke genelinde anket ve seçim tahminleri de yayımlanmaya devam ediyor.

Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayımladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.

The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.

Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasığı yüzde 42'de kaldı.

Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu ortaya koydu.

Aynı çalışma, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi.

The Hill, çalışmada 2020'deki başkanlık ve Kongre seçimleriyle 2022'deki Kongre ara seçimleri sonuçlarının güncel yasa değişiklikleriyle birlikte değerlendirildiğini ve 200'den fazla unsurun kullanıldığını belirtti.

ABD'de yapılan güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.

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