ABD'den casusluk programı: Hedef üst düzey Venezuela yetkilileri

MADURO'DAN EMPERYALİST SUÇ ÖRGÜTÜ SUÇLAMASI



Bu zamana kadar ABD'nin Venezuela'yı hedef alan operasyonlarının hukuki açıdan sorgulanabilir taktikler içerdiği kesin değildi.



Venezuela'da ataşe olarak görev yapan eski bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) yetkilisi Wes Tabor, "Bunu kamuoyuna söylemekten hoşlanmıyoruz ama aslında biz dünyanın polisiyiz." ifadelerini kullandı.



Tabor, tek taraflı gizli eylemlerin, özellikle devlet ile yeraltı suç dünyası arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı Venezuela gibi ülkelerde uygun sınırlar dahilinde yürütüldüğünde etkili bir araç olabileceğini söyledi.



Maduro bu ay televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, "Başkan Biden'ın olaya dahil olduğunu düşünmüyorum. Fakat CIA ve DEA, emperyalist suç örgütleri olarak bağımsız hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

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