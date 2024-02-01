ABD'den casusluk programı: Hedef üst düzey Venezuela yetkilileri

Associated Press'in ele geçirdiği yeni bir bilgiye göre ABD, Venezuela'ya gizli ajanlar göndererek ülke liderlerine karşı uyuşturucu kaçakçılığı davalarını gizlice kaydettikleri gizli bir operasyon yürütüyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun da bulunduğu düzinelerce insanı hedef alan "Para Porsuğu Operasyonu"nu anlatan 15 sayfalık 2018 tarihli notta, "Bu operasyonu tek taraflı olarak ve Venezuelalı yetkililere haber vermeden yürütmek gereklidir." ifadeleri yer alıyor.
ABD'yi yasal açıdan sorumlu tutacak net bir delil olmasa da bu açıklama, Maduro'nun sosyalist hükümetiyle zaten sorunlu olan ilişkileri sarsma tehlikesi taşıyor.
MADURO'DAN EMPERYALİST SUÇ ÖRGÜTÜ SUÇLAMASI
Bu zamana kadar ABD'nin Venezuela'yı hedef alan operasyonlarının hukuki açıdan sorgulanabilir taktikler içerdiği kesin değildi.
Venezuela'da ataşe olarak görev yapan eski bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) yetkilisi Wes Tabor, "Bunu kamuoyuna söylemekten hoşlanmıyoruz ama aslında biz dünyanın polisiyiz." ifadelerini kullandı.
Tabor, tek taraflı gizli eylemlerin, özellikle devlet ile yeraltı suç dünyası arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı Venezuela gibi ülkelerde uygun sınırlar dahilinde yürütüldüğünde etkili bir araç olabileceğini söyledi.
Maduro bu ay televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, "Başkan Biden'ın olaya dahil olduğunu düşünmüyorum. Fakat CIA ve DEA, emperyalist suç örgütleri olarak bağımsız hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.
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