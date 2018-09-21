ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4’üncü jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerinin satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD’yi, güçlü şekilde hatasını düzeltmeye ve sözde yaptırımları iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ABD tarafı bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır" sözleriyle karara tepki gösterdi.



ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtildi.



Alınan yaptırım kararları arasında ise, ABD’ye ihracat lisanslarının iptali, ABD’ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulması ve Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerinin de aynı yaptırımların uygulama hakkına sahip olması yer alıyor.

Kararda ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çin'in Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve Rus savaş uçağı alımına yaptırım kararı getirmesine tepki göstererek, bu karardan dönülmesi çağrısı yaptı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Washington yönetiminin Çin’in Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi ve Rus savaş uçağı tedarikine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin bahsi geçen mantıksız yönteminden güçlü şekilde öfke duyduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.



ABD’nin yaptırım kararının uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Sözcü Gıng, bu kararın iki ülke, iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi.



Gıng, "ABD’ye güçlü şekilde hatasını düzeltmeye ve sözde yaptırımları iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ABD tarafı bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.