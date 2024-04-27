Hamas, 2 İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı: "Ya esirler ya da savaş"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı aralıksız sürdürürken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri Mısır ve Katar aracılığında devam ediyor.
Hamas, anlaşma için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilmesini, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşünü, kapsamlı yeniden inşa çabalarını, ablukanın sona ermesini ve temel insani yardımın sağlanmasını talep ediyor ancak İsrail ordusu geri adım atmıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 2 İsrail vatandaşının görüntüsünü paylaştı.
Yapılan açıklamada, “İsrail, bir seçim yapmak zorundadır. Esirler ya da savaş. Refah'a girmek esirlerin savaşta ölmesine yol açacaktır. Refah'a girmek kaçırılanların ölmesi için başka bir yol olacaktır. İsrail esirleri seçmelidir.” ifadeleri kullanıldı.
Videoda, esirler Kate Seagal (64) ve Omri Miran (47), İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.
Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.
Videoda konuşan esirlerden Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.
Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de birçok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.
Diğer esir Miran, bu sene savaş nedeniyle hiçbir bayramı ailesiyle kutlayamadığını ve en azından Bağımsızlık Günü'nde onlarla beraber olmayı dilediğini ifade etti.
Hamas'ın elinde 200 günü aşkın süredir esir olduğunu dile getiren Miran, "Canlı olarak buradan çıkmamız için bir anlaşmaya varılmasının zamanı geldi. Gösteriler de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak hükümete baskı yapmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum." diye konuştu.
Video, esirlerin konuşmasının ardından "Nazist liderleriniz, esir alınan çocuklarınızın kaderini veya duygularını umursamıyor. İş işten geçmeden onlara yetişin." yazısıyla son buldu.
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