ABD'den Gazze mesajı: "Barış isteyen herkes sesini yükseltmeli"

ABD Başkanı Joe Biden’ın "Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkesi içeren yeni anlaşma" konuşmasının ardından Beyaz Saray, "Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmeli" ifadelerinin yer aldığı yeni bir açıklama yayımladı.

ABD'den Gazze mesajı: "Barış isteyen herkes sesini yükseltmeli"

Başkanı Joe Biden’ın basına yaptığı "İsrail, Hamas’a kalıcı ateşkesi de içeren yeni bir teklif iletti" açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Hamas’ın da teklife olumlu baktığı yönündeki açıklamalarının ardından bölgede ne olacağı merak konusu haline geldi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmelidir. Hamas liderlerine teklifi kabul etmelerini, teklifin gerçek ve kalıcı olması için çalışmaları ve bu trajik savaştan daha iyi bir gelecek çıkarmaları gerektiğini bildirmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Biden’ın, "Bu yeni aşamaya başlamanın zamanı geldi. Rehinelerin eve dönmesi, acıların sona ermesi, İsrail'in güvende olması için bu savaşın bitme vakti geldi" dediği aktarıldı.

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