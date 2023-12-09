ABD'den Gazze'de acil ateşkese veto: "Maalesef destekleyemedik"

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Birleşik Arap Emirlikleri ve 90 ülke tarafından sunulan ve Gazze’de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, “Maalesef önerilerimizin neredeyse tamamı göz ardı edildi. Ve bu aceleye getirilmiş sürecin sonucu, gerçeklikten kopuk, ibreyi somut bir şekilde ileriye doğru hareket ettirmeyen dengesiz bir karar tasarısı oldu. Bu nedenle maalesef destekleyemedik” dedi.



“ÖNERİLERİMİZ REDDEDİLDİ”



Büyükelçi Robert Wood açıklamasında ayrıca karar metninde Hamas ve 7 Ekim olaylarıyla ilgili ‘kınama’ dilinin kullanılmadığını belirterek karardaki ateşkes çağrısını “Belki de en gerçek dışı olanı, bu kararın koşulsuz ateşkes çağrısını içermesidir” sözleriyle eleştirdi. Woods, Gazze’de ateşkesin Hamas’ın yeniden güçlendireceğini ileri sürdü.



OYLAMA



Rusya, Çin, Fransa, Japonya, Arnavutluk, BAE, Brezilya, Ekvador, Gabon, Gana, İsviçre, Malta ve Mozambik’in ‘evet’ oyu verdiği, İngiltere’nin çekimser kaldığı karar tasarısı, ABD’nin oyuyla veto edilerek BMGK tarafından benimsenmedi.



FİLİSTİN: FELAKET



Filistin Gözlemci Devleti Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, kararın benimsenmemesini "felaket" olarak nitelendirdi. Mansour “Milyonlarca Filistinlinin hayatı pamuk ipliğine bağlı, her biri kutsal ve kurtarılmaya değer" ifadelerini kullandı.



İSRAİL BM DAİMİ TEMSİLCİSİNDEN ABD’YE TEŞEKKÜR



İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, veto sonrasında açıklama yaparak “Bugün yanımızda durup liderliklerini ve değerlerini gösterdikleri için ABD'ye ve Başkan Biden'a teşekkür ediyorum” dedi.



FRANSA: ACİL VE KALICI ATEŞKES



Fransa Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM şefinin Gazze'de ortaya çıkan insani trajedi konusunda alarm vermesinde haklı olduğunu belirterek "Fransa bu karara bu nedenle oy verdi ve bu nedenle acil ve kalıcı bir insani ateşkes talep ediyoruz" dedi.