ABD'den İncirlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "Gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız Kürecik'i de kapatırız" sözlerine ABD'den açıklama geldi.

Gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Erdoğan'ın tam olarak ne demek istediğini ve ne kadar ciddi olduğunu anlamam için mevkidaşımla konuşmam gerekiyor" dedi.

Esper, "Eğer Türkiye Kürecik Üssü'nü kapatmakta ciddi ise NATO ile görüşülmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Esper ayrıca, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu vurguladı ve "NATO üssü ya da yabancı askerler bulundurma ya da bulundurmama hakkına sahip" ifadesini kullandı.