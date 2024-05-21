ABD'den İran'a yardım açıklaması: Lojistik nedenlerden yardım yapılamadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklamalar geldi. "Lojistik nedenlerden yardım yapılamadı" denildi.

ABD'den İran'a yardım açıklaması: Lojistik nedenlerden yardım yapılamadı

, dün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran’ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi." ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı.

Bir diğer açıklama da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'den geldi. Reisi'yi kast ederek, "Şüphesiz bu adamın elinde çok fazla kan vardı" ifadelerini kullandı. Washington'ın Tahran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğini kaydetti.

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