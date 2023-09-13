ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit: Tereddüt etmeyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını" kaydetti.



Ryder, "Bir toplantı yapılacağını biliyoruz. Anladığımız kadarıyla bu görüşme silah müzakerelerine odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kuzey Kore'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısında bulunan Ryder, bunun Ukrayna'daki "gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını" ifade etti.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore lideri Kim ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.



Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.