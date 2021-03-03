ABD'den Rusya'ya Navalni yaptırımı

Beyaz Saray, aralarında Rusya Federal Güvenlik Servisinin Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcılarının da olduğu 7 yetkiliye, yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yaptırımlar kapsamında bu 7 kişinin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulacak ve ABD'lilerin bu kişilerle iş yapması yasaklanacak. Hazine Bakanlığı'nın ayrıca, Rusya'nın biyolojik ve kimyasal silah üretimi ile ilişkili 14 kuruluşa da yaptırım uygulayacağı açıklandı.



ABD'li yetkililer Navalni'nin serbest bırakılması için Rusya'ya daha önce yapılan çağrıyı da yineledi.



Avrupa Birliği de Navalni'nin tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başladı.



Rusya'dan kararlara tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin ülkesine karşı tek taraflı ve "gayrimeşru" yaptırım uyguladığını söyledi.



Karşılık vereceklerini kaydeden Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ve onları örnek alan Avrupa Birliği, her zaman sebepsiz yaptırım uyguluyor." dedi.



ABD medyasında yaptırım kararının, Biden'ın göreve gelmesinin ardından Rusya'ya karşı attığı ilk adım olduğuna dikkat çekiliyor.



Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalni'nin uçuş esnasında zehirlendiği ortaya çıkmıştı.



Tedavi görmek için Almanya'ya götürülen Navalni Moskova'ya dönerken 17 Ocak'ta havalimanında tutuklanmıştı.