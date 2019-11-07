ABD'den Suriye açıklaması

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ve Tümgeneral William Byrne, basın toplantısında konuştu. Tümgeneral Byrne, Suriye’deki ateşkesin sorunsuz devam ettiğini söyledi; “Küçük çatışmalar olsa da herkes anlaşmaya sadık kalıyor” dedi.



Pentagon Sözcüsü Hoffman ise ABD’nin, DAEŞ’le mücadele kapsamında YPG ile ortak hareket ettiğini söyledi. Hoffman, Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarında konuşlanan Amerikan askerinin, herhangi bir tehlike durumunda kendilerini savunacağını belirtti.



Pentagon Sözcüsü, petrol sahalarından elde edilen gelirin, ABD'ye değil YPG’ye gittiğini de sözlerine ekledi.