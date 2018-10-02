ABD ve Türkiye'nin birlikte eğitimlere başladığı açıklaması ABD Savunma Bakanı James Mattis'den geldi.



ABD’nin şu anda Türk askeri eğitimcilere yönelik ilk eğitimleri verdiğini belirten Mattis, "Daha sonraysa devriyelere katılacak daha geniş kapsamlı Türk birliklerine verilecek eğitimler başlayacak" dedi.



ABD Savunma Bakanı Mattis Türk ordusunun “angajman ve eğitim kurallarını oluşturmada çok yardımcı ve profesyonel davrandığını" ifade etti.



ABD Savunma Bakanı Mattis, "Ortak devriyelerin zamanında başlayacağına inanmak için her türlü nedenimiz var. Eğitim programı tamamlanınca bu aşama da olacak” diye konuştu.

