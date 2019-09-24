ABD’nin, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri almasından sonra gerilen ilişkileri yumuşatacak olumlu bir adım atması bekleniyor.

O adım, Türk heyetle ikili ilişkileri görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel tarafından sözlü olarak iletildi.

Sözlü iletilen ve yazılı olarak da verilmesi beklenen teklifle ilgili gelişmeyi, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı:



"Türk diplomatlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'talar. Onlarla konuşurken, sıcak gelişmeyle ilgili detayları bizimle paylaştılar. Bu önemli bir gelişme çünkü, bugüne kadarki ilişkilerde, ABD'nin Türkiye'nin tezlerine yanaşmadığına vurgu yapıyorduk ancak bu durum şimdi biraz değişiyor.

Bir Türk yetkili, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel'ın, sözlü bir şekilde Ankara'ya mektup iletileceğini ve adım atılacağını; bu adımın şemsiyesinin ekonomik olacağını ancak başlıkların siyasi ve krizleri çözmeye yönelik olacağının altını çizdi.

Buna göre büyükelçi Satterfiel, ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımları atacağını iletiyor. Önümüzdeki günlerde de resmi bir çerçeveye oturtulup Türkiye'ye aktarılacağını ifade ediyor. Böyle bir mektubu hazırlayacak tek yer ABD Hazine Bakanlığı. Bu mektup Beyaz Saray'a ileticek ve buradan da Türk yetkililere ulaştırılacak.

Peki ticaret hacmi 100 milyar dolara nasıl ulaşır? Mevcut ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar... Bu nedenle, F-35'lerin satışının tekrardan gündeme gelmesinin beklentiler arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, çelik ve alüminyum vergilerinde ABD tek taraflı vergi getirmiş, Türkiye de karşılık vermişti. Daha sonra ABD vergileri bir kademe düşürmüştü ancak olması gereken seviye değildi. Şimdi o vergilerin düşmesi de gündemde. Ve, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'ların gerçekleşme ihtimalleri de söz konusu."

RUSYA YAYINLAMIŞTI (S-400 SEVKİYATI)

