ABD'den Venezuela'ya yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TSJ'nin kararının üzüntüyle karşılandığı ve Venezuela'da bu yıl yapılacak seçimler konusunda endişeye yol açtığı vurgulandı.



Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller de günlük basın brifinginde, konuyla ilgili değerlendirmelerini Hazine Bakanlığı ile yaptıklarını bildirdi.



Miller, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet arasındaki görüşmelerde mesafe alınamadığını ve tüm adayların yarışa giremediği bir ortamda ABD'nin Venezuela'ya açtığı alanı sürdürmeyeceğini ifade etti.



Miller, Venezuela ile altın sektöründe iş yapmak isteyen Amerikan firmalarına verilen lisansların iki hafta sonra (13 Şubat günü) askıya alınacağını, ülkede siyasi bir ilerleme olmaması halinde ise 14 Nisan'da sona erecek petrol ihracat lisanslarının süresinin o tarihten itibaren uzatılmayacağını belirtti.



TSJ, 27 Ocak'taki kararında, eski milletvekili ve muhalif lider Machado ile önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.



Karara itiraz eden Machado, her durumda yarışacağını açıklamış, Maduro hükümeti ise söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını bildirmişti.



ABD yönetimi, 2019 yılında Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmasının ardından Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulama başlamıştı.



Maduro'nun geçen yıl muhalefet ile yaptığı görüşmelerde 2024'te "serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda" anlaşmaya varması üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te ABD tarafından askıya alınmıştı.