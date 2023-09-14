ABD'den yaptırım sonrası açıklama: "Türkiye ile yakın ilişkilerimiz var"

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymayan yaklaşık 150 şirket ile 25 kişinin yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Listede, Türkiye merkezli 5 şirket ile bir Türk vatandaşı da yer aldı.

Kararın, Rus ordusunun tedarik zincirini kırmak ve Rusya'nın savaşa devam etme kapasitesini ortadan kaldırmak için alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.



Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz." cevabını verdi.

"TÜRK HÜKÜMETİ İLE YAKIN İLİŞKİLERİMİZ VAR"



"Türk hükümeti ile yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.



Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.

