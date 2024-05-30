ABD'den Reisi kararı: BM'nin anma töreni boykot edilecek

ABD'li bir yetkili, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenecek olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anma törenini boykot edeceğini öne sürdü. Reisi, 19 Mayıs'ta kötü hava şartları nedeniyle helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'den Reisi kararı: BM'nin anma töreni boykot edilecek

'li bir yetkili, ABD'nin bu ayın başlarında helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 'in (BM) düzenleyeceği anma törenini boykot edeceğini söyledi.

GELENSEKSEL ANMA TÖRENİ

193 üyeli BM Genel Kurulu geleneksel olarak, öldüğü sırada devlet başkanı olan herhangi bir liderini anmak için toplanır. Anma töreninde Reisi hakkında konuşmalar yer alacak.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li bir yetkili Reuters'a, "Bu etkinliğe hiçbir şekilde katılmayacağız" dedi. ABD böyle bir boykot yapacağını daha önce bildirilmemişti.

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"KORKUNÇ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ"

'li yetkili, ", halkının on yıllardır süren zalimlerini anmak yerine İran halkının yanında yer almalı. Reisi, 1988'de binlerce siyasi mahkumun yargısız infazı da dahil olmak üzere çok sayıda korkunç insan hakları ihlaline karıştı. Özellikle İran'daki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kayıtlara geçen en kötü insan hakları ihlallerinden bazıları onun görev süresi boyunca gerçekleşti"" diye konuştu.

BIDEN YÖNETİMİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

BM Güvenlik Konseyi, helikopter kazası kurbanlarını anmak için 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir toplantının başında saygı duruşunda bulundu. ABD'nin BM Büyükelçisi Yardımcısı Robert Wood isteksizce 14 mevkidaşının yanında yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Raisi'nin ölümüyle ilgili "resmi başsağlığı dileklerini" ilettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, İran'a başsağlığı dilemesi nedeniyle bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

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REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASI

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen radikal lider Reisi, 19 Mayıs'ta kötü hava şartlarında helikopterinin Azerbaycan sınırı yakınındaki dağa düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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