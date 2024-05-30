ABD'den Reisi kararı: BM'nin anma töreni boykot edilecek

GELENSEKSEL ANMA TÖRENİ 193 üyeli BM Genel Kurulu geleneksel olarak, öldüğü sırada devlet başkanı olan herhangi bir dünya liderini anmak için toplanır. Anma töreninde Reisi hakkında konuşmalar yer alacak. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li bir yetkili Reuters'a, "Bu etkinliğe hiçbir şekilde katılmayacağız" dedi. ABD böyle bir boykot yapacağını daha önce bildirilmemişti.

"KORKUNÇ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ"



ABD'li yetkili, "Birleşmiş Milletler, İran halkının on yıllardır süren zalimlerini anmak yerine İran halkının yanında yer almalı. Reisi, 1988'de binlerce siyasi mahkumun yargısız infazı da dahil olmak üzere çok sayıda korkunç insan hakları ihlaline karıştı. Özellikle İran'daki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kayıtlara geçen en kötü insan hakları ihlallerinden bazıları onun görev süresi boyunca gerçekleşti"" diye konuştu.



BIDEN YÖNETİMİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



BM Güvenlik Konseyi, helikopter kazası kurbanlarını anmak için 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir toplantının başında saygı duruşunda bulundu. ABD'nin BM Büyükelçisi Yardımcısı Robert Wood isteksizce 14 mevkidaşının yanında yer aldı.



Dışişleri Bakanlığı 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Raisi'nin ölümüyle ilgili "resmi başsağlığı dileklerini" ilettiğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, İran'a başsağlığı dilemesi nedeniyle bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

