AB'den Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma talebi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'de toplu mezarların bulunduğuna dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.



Söz konusu haberlerin "insan haklarının ihlal edilmiş olabileceği izlenimi verdiğini" ifade eden Stano, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının ölümlerinin önlenmesi için AB'nin "elinden gelen her şeyi yapacağını" aktaran Stano, bu ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma yapılması çağrısına katıldıklarını kaydetti.



Stano, ayrıca AB'nin "Gazze'de yaşanan zulmün ve saldırıların durması" için acil ateşkes çağrısını yineledi.



İsrail ordusunun Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 20 Nisan'dan bu yana 334 ceset çıkarılmıştı.

Güney Afrika'dan, Gazze'deki toplu mezarları soruşturma çağrısı Haberi Görüntüle