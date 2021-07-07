AB'den Kıbrıs açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Slovenya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.



Alman politikacıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete ilişkin soru yöneltildi.



Von der Leyen, Erdoğan ile bir süre önce görüştüğünü söyledi. "Bu ziyaretin nasıl olacağı konusunda son derece hassasız. AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok netti. Erdoğan bu konudaki tavrımızı biliyor" ifadelerini kullandı.



