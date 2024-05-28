AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

(AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenecek Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

"AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:

"Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti"

"PUTIN BU ZİRVEDEN KORKUYOR"

Stano, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.

Zelenski, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e "alkış tutmak" anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

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