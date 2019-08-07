Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri heyetle yapılan Suriye - Türkiye sınırındaki güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler pazartesi gününden beri devam ediyordu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'li heyetle gerçekleştirilen görüşmelerde, "Endişeleri giderecek tedbirlerin alınmasında mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması için Türkiye'de en kısa zamanda Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Güvenli bölgenin kurulduktan sonra barış koridoru işlevine sahip olacağına da değinildi.