ABD'den Çin'e yaptırım tehdidi

GAZZE'DEKİ SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ



Blinken, Gazze'de birçok olası anlaşmanın neticelenemediğine işaret ederek, ateşkese izin verip vermeme kararının Hamas'a ait olduğunu söyledi.



İran ve İsrail arasında yaşanan hava saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin azalıyor gibi göründüğünü belirten Blinken, "Umarım bu tür bir tırmanış görmeyiz." dedi.



Blinken ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanmadan önce İsrail ve Filistinliler için iki devletli bir çözüm önerisiyle birlikte İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesine yönelik bir çerçevenin ortaya konmasının mümkün olabileceğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ateşkes olsun ya da olmasın bu olasılıkları duyurmaya devam edeceğiz ancak bunun gerçekleşmesi için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi gerekecek. Filistin sorununun da çözülmesi ya da en azından nasıl çözüleceği konusunda bir anlaşmaya varılması gerekecek."



İran'ın 13 Nisan'daki hava saldırısının ardından İsrail'in savunmasına katkı sunan ülkelere atıfta bulunan Blinken, gelecekte İsrail'in bölgeye gerçekten entegre olduğu ve diğer ülkelerin İsrail'in savunulmasını sağlamaya yardımcı olabileceği yorumunu yaparak şöyle konuştu:



"Ancak bu aynı zamanda (Gazze'deki) çatışmanın sona ermesini ve Filistin devletine giden açık bir yol olmasını gerektiriyor. Bu tür bir gelecekte İsrail, başından beri istediği şeyi, yani bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurmayı elde edecektir."



Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya varma potansiyelinin bir parçası olarak ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyerek şu değerlendirmede bulundu:



"Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla da çalışıyoruz. Bence bu konu ne kadar somutlaşırsa ve teorik olmaktan çıkıp gerçek bir şeye dönüşürse ilgili herkes gerçekten kararlar almak ve seçimler yapmak zorunda kalacaktır. Biz de bunu mümkün olduğunca gerçek kılmaya çalışıyoruz."

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