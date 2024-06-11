ABD'li 4 akademisyene Çin'de bıçaklı saldırı

Cilin eyaleti polis teşkilatı, soyadı Cui olduğu bildirilen 55 yaşındaki şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Açıklamada, saldırganın, Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada ABD vatandaşlarından biriyle "çarpıştığı" ardından onu ve yanındaki 3 yabancıyı daha bıçakladığı kaydedildi.



Olayda, saldırganı engellemeye çalışan bir Çinli turistin de yaralandığı, saldırının sebebinin ise henüz bilinmediği belirtildi.



"MÜNFERİT VAKA"



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, 4 yabancı öğretim üyesinin bıçaklı saldırıya uğradığını doğrularken Çin polisinin, ilk belirlemelere göre saldırıyı "münferit bir vaka" olarak değerlendirdiğini belirtti.



Yaralıların hızla hastaneye kaldırılarak gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hiçbirinin sağlık durumun kritik olmadığını aktaran Sözcü Lin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA

ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, saldırı ile ilgli açıklama yaptı.

Burns “Çin'in Jilin kentinde 3 ABD vatandaşı ve vatandaş olmayan Iowa’dan bir kişinin bıçaklanması beni öfkelendirdi ve derinden rahatsız etti. Bir ABD Konsolosluk Memuru, bugün tedavi gördükleri Jilin Hastanesinde 4 kişiyi ziyaret etti. Onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz, tam ve hızlı iyileşmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Çin'de konuk olarak bulunan ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim görevlisi, sabah saatlerinde bıçaklı saldırıya uğramıştı.



Saldırının ardından uzun süre açıklama yapılmamış, olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da sansürlenmişti.



Yerel polis teşkilatı, saldırının şüphelisi olduğu belirtilen ve soyadı Cui olan kişinin fotoğrafı ile kimlik bilgilerini yayınlayarak yakalanması yönünde talimat vermişti.



Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada da öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği programı kapsamında ülkede konuk oldukları belirtilmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirmişti.



