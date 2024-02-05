ABD'li uçak üreticisi Boeing'de yeni kriz

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in teslimatları geciktirecek yeni bir kriz ile karşı karşıya olduğu bildirildi.



Buna göre Boeing uçaklarında yeni üretim hatası tespit edildi. 737 Max uçaklarının teslimatını geciktiren sorunun dev şirketin üzerindeki baskıyı artıracağı ifade edildi.



Reuters'in haberine göre tedarikçi Spirit Aerosystems, uçakta yanlış açılmış iki delik tespit etti. Bunun üzerine uçak üreticisinin teslim edilmemiş yaklaşık 50 uçak üzerinde çalışma yapmak zorunda kalacağı bildirildi. Halihazırda kullanılan bazı 737'lerde de hatanın bulunabileceği ifade edildi.



UÇAK GÖVDESİ PARÇASINDAN KOPMUŞTU

Boeing 737 MAX, 2024 yılına skandal bir olayla başlamıştı.

Alaska Hava Yolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parça kopmuştu.



Oregon’dan Kaliforniya’ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kalite kontrolünü iyileştirmek için Boeing 737 MAX 9 da dahil olmak üzere MAX tipi uçakların üretiminin genişlemesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

