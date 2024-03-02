ABD’li yetkiliden iddia | İsrail ateşkesi kabul etti: Hamas'tan yanıt bekleniyor

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de altı haftalık ateşkes sağlayacak bir anlaşmanın çerçevesinin hazır olduğu iddia edildi. Hamas'a yakın bir kaynak ise resmi cevabın Kahire'de verileceğini söyledi.

ABD’li yetkiliden iddia | İsrail ateşkesi kabul etti: Hamas'tan yanıt bekleniyor

Gazetecilere konuşan 'li üst düzey bir yetkili "'de altı haftalık ateşkes sağlayacak bir anlaşmanın çerçevesi hazır" dedi.

Yetkili, 'in planı büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyerek "Anlaşmanın yürürlüğe girmesi Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı kabul edip etmemesine bağlı" diye konuştu.

AFP ajansına konuşan Hamas'a yakın bir kaynak ise, Hamas'tan bir heyetin Paris'te kendilerine sunulan ateşkes teklifine "resmi cevabı" Kahire'de vereceğini söyledi.

Altı haftalık ateşkesi kaspayan bu teklifin Hamas'ın Filistinli mahkumlar karşılığında 42 rehineyi serbest bırakmasını da içerdiği belirtiliyor.

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