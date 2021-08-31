ABD'nin 5 eyaletinde yoğun bakım yatakları tükenmek üzere

ABD'nin 5 eyaletinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yataklarının tükenmek üzere olduğu bildirildi. Kentucky Valisi Andy Beshear, bazı hastaların yer olmadığı için arabalarında tedavi edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 21:03

ABD'nin 5 eyaletinde yoğun bakım yatakları tükenmek üzere

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ABD'de son haftalarda hızlı artış gösteren Covid-19 salgını nedeniyle, 5 eyalette hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtildi.

CNN'in derlediği bilgilere göre, Covid-19 vakalarının yoğun görüldüğü Alabama, Georgia, Texas, Florida ve Arkansas eyaletlerindeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı yüzde 10'un altına indi.

Yatak kapasiteleri tükenmek üzere olan eyaletlerin, aynı zamanda Covid-19 aşılarının geciktiği güney eyaletleri arasında olmasına ve aşılanmamış kişilerin hastaneye yatış oranlarının aşılananlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemleri Yöneticisi Carol Burrell, pazartesi sabahı itibariyle tedavi altında bulundurulan Kovid-19'lu hasta sayısının ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Burrell, "Aslında hastanelerimiz doldu. Koridorları ve bekleme alanlarındaki konferans salonlarını da yoğun bakım ünitesine çevireceğiz" dedi.

BAZI HASTALAR ARABALARINDA TEDAVİ EDİLİYOR

Kentucky Valisi Andy Beshear dün yaptığı açıklamada, eyaletteki hastanelerin "rekor sayıda Covid-19 hastasıyla dolup taştığı" ve 96 hastanenin 58'inde personel sıkıntısı çektikleri bilgisini aktardı.

Beshear, "Bazı Covid-19 hastalarının, acil serviste veya hastane içinde yer olmadığında arabalarında tedavi edildiği bir gerçeklikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mississippi Sağlık Departmanından yapılan bilgilendirmede de eyalette sadece dokuz yoğun bakım yatağının kaldığı kaydedildi.

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