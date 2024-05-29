ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley kimdir? (Nikki Haley'in özgeçmişi)

Amerikalı diplomat, bürokrat ve siyasetçi Nimrata "Nikki" Haley, 20 Ocak 1972 tarihinde dünyaya geldi.



2017-2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi olarak görev yaptı. Ocak 2017'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi görevine getirildi.



Hint göçmeni bir ailenin kızı olarak 1972'de Güney Karolina eyaletinin Bamberg şehrinde doğdu. 24 Ocak 2017'de ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak seçilmeden önce Güney Karolina eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev yapmıştır.Clemson Üniversitesi mezunu olan Haley'in eşi eski bir Amerikalı savaş gazisi olup iki çocuğu vardır.