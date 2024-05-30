ABD'nin Gazze limanı parçalandı: Denizden yardımlar devam edecek

Kıbrıslı yetkili, Kıbrıs'tan Gazze'ye yardım iletilmesini amaçlayan deniz koridorunun işlevsel olduğunu, ABD'nin inşa ettiği ve geçtiğimiz günlerde hasar gören iskele onarılana kadar açıkta tutulacağını söyledi.

ABD'nin Gazze limanı parçalandı: Denizden yardımlar devam edecek

'de ABD tarafından açılan deniz koridorundan yardım geçişini sağlamakla görevli geçici limanın bir kısmı şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

Kıbrıs hükümetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Gazze'ye gönderilen insani yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan ayrılmaya devam ettiğini duyurdu.

Yetkili, yardımların ABD tarafından inşa edilen iskele onarılıncaya kadar Gazze açıklarında yüzen bir depoda tutulacağını söyledi.

ABD ordusu hafta başında yaptığı açıklamada, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırmak üzere Gazze açıklarında demirlemiş olan ve özel olarak inşa edilen iskelenin, faaliyete geçmesinden iki hafta sonra bir parçasının kopması üzerine geçici olarak kaldırıldığını duyurmuştu.

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