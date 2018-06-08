ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin yerin 1 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Depremin, Kilauea Yanardağı'nın Halema'uma'u kraterinde, yerel saatle 02.44'te meydana gelen kül patlamasıyla ilişkili olduğu bildirildi.
Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nın mayıs başında faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 deprem meydana geldi.
En büyük deprem 6,9 şiddetinde 4 Mayıs'ta olmuştu. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonrası 9 bin 900 deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin yerin 1 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.