ABD'nin ilk başörtülü vekili İlhan Omar meclis komitesinden ihraç edildi

ABD'nin ilk başörtülü vekili İlhan Omar, Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi.

İhraç kararı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla alındı.



Cumhuriyetçiler gerekçe olarak Omar'ın Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını öne sürdü.

Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Cumhuriyetçilerin İlhan Omar'ın Dışişleri Komitesi'nden "haksız yere'' çıkarılmasının "Amerikan halkına zarar veren siyasi bir hamle" olduğu görüşüne yer verildi.

"KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin dünyanın belli bölgelerinden ten rengi farklı olanlara ve Müslümanlara "olağan şüpheli" şeklinde yaklaştığını belirterek, ülkenin ilk siyahi Başkanı Barack Obama'nın da "gizli Müslüman" olarak suçlanmasını örnek verdi.



"Hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı?" diyen Omar, Kongreye susmak için gelmediğini, komitede olmasa dahi dünyanın dört bir yanında adaleti arayanlar için konuşmaya devam edeceğini vurguladı.



OMAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR



İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.



Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı Demokratların da yorumların "anti-Semitik" olduğunu ifade etmesi üzerine Omar, "niyetinin Amerikalı Yahudileri gücendirmek olmadığını" belirterek özür dilemişti.



Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 25 Ocak'ta Demokrat Kongre üyeleri Adam Schiff ve Eric Swalwell'in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermişti. McCarthy ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, bir süredir Omar'ın da Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden alınması gerektiğini savunuyordu.



Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor.



Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries de Cumhuriyetçi üyelerin bazı "aşırıcı" üyelerinin anti-Semitik ifadeler kullandıklarına dikkati çekerek, Omar'ın görevden alınması kararını "riyakarlık" olarak nitelemişti.



Demokratlar da 2021'de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene'yi, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden almıştı.



Demokratlar, Cumhuriyetçilerin "intikam" almak istedikleri için bu adımları attıklarını öne sürüyor.