ABD'nin Kentucky eyaletindeki ön seçimleri Joe Biden kazandı

New York, Kentucky ve Virginia eyaletlerinde, Demokrat seçmenler ön seçimler için sandığı gitti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda kişi, oyunu posta yoluyla kullandı.



AP haber ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Kentucky'deki ön seçimleri yüzde 54 ile Demokratların tek adayı Joe Biden kazandı.



Demokrat başkan adaylığından çekilmesine rağmen partilerin resmi adaylarını açıklayacağı ağustostaki kongreye kadar oy pusulalarında kalmak isteyen Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 13 oy aldı.



New York ve Virginia eyaletlerinde posta yoluyla çok sayıda oy kullanıldığı için seçim sonuçlarının geç açıklanması bekleniyor.



Öte yandan, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 7. dönem için senato adaylığını kazanırken Charles Booker ve Amy McGarth ise McConnell'e karşı Demokrat Parti'nin senato adaylığı için yarışıyor.



New York'taki ön seçimlerde ise Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, 3 Kasım'daki seçimlere yeniden girebilmek için eski CNCB sunucusu Michelle Caruso-Cabrera'ya karşı yarışırken uzun süredir New York'tan Demokrat vekil seçilen Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'in karşısında diğer Demokrat aday Jamaal Bowman bulunuyor.



Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.



Cumhuriyetçi Partinin, mevcut Başkan Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.



Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.