ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Irak'ta

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı Irak'ı ziyaret etti. Jeffrey'nin ana gündeminde DAEŞ ile mücadele olduğu belirtildi.

james jeffrey.jpg

İlişkili Haberler

DAEŞ'in öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

DAEŞ'in öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Bağdat'a gittiği, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmek üzere Erbil'e geçeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Irak ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Jeffrey ve Iraklı yetkililerin, DAEŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'deki kalıcı mağlubiyetinin sağlanmasına dair iş birliğini ele alacağı kaydedilen açıklamada, DAEŞ'ten kurtarılan bölgelerdeki istikrarın sağlanması konusunda da fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Jeffrey'nin Bağdat ziyareti sonrasında Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey, tüm bu ziyaretlerinde ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Irak'a olan bağlılığına ve DAEŞ'e karşı mücadelemizde Irak güvenlik güçlerine ve Peşmerge'ye verdiğimiz desteğe dikkat çekecek." ifadesi kullanıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...