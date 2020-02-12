ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz (NTV Özel Röportaj)

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da görüşmeler yaptı. İdlib konuşuldu. Bu toplantıların ardından James Jeffrey NTV'ye özel röportaj verdi. Ntv Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

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James Jeffrey'in açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. 

Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.

ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk. 

Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.

Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez.

Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı.

Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor.

Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum. Türkiye, ABD, İsrail, Rusya'yı da katıyorum çok dikkatli davranıyor. 


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