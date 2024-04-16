AB'nin Kızıldeniz misyonu İran saldırısından etkilendi mi?

79 TİCARİ GEMİYE EŞLİK ETTİ

Misyonun komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis, Yunanistan'ın Larissa kentindeki karargahta İran saldırısının misyon üzerindeki etkisi hakkında, "Şu ana kadar durumun kötüleştiğine dair hiçbir kanıt yok" diye konuştu.



Yetkililer Larissa'da gazetecilere verdiği demeçte, misyonun şu ana kadar 10 İHA'yı imha ettiğini ve şubat ortasından bu yana Husiler tarafından Kızıldeniz'e fırlatılan dört balistik füzeyi durdurduğunu söyledi.



"Aspides" misyonu ayrıca bölgeyi güvenli bir şekilde geçmeleri için 79 ticari gemiye de eşlik etti.

DAHA FAZLA SAVAŞ GEMİSİNE İHTİYAÇ VAR



Misyonun Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya'dan gelen dört firkateyni, Kızıldeniz'in güneyinden Hint Okyanusu'nun kuzeybatısına kadar uzanan, Avrupa Birliği topraklarının iki katı büyüklüğünde geniş bir alanda devriye geziyor.



Misyonun komutanı Gryparis, Avrupalı yetkililerden Kızıldeniz'e daha fazla savaş gemisi göndermelerini isteyeceğini söyledi.

