AB'nin Kızıldeniz misyonu İran saldırısından etkilendi mi?

Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu, bölgenin Husi saldırılarına karşı güvenliğini sağlamak amacıyla şubat ayından beri faaliyette. Yetkililere göre İran'ın doğrudan saldırısı, AB'nin deniz misyonuna zarar vermedi.

AB'nin Kızıldeniz misyonu İran saldırısından etkilendi mi?

'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonu, 'ın 'e yönelik ilk doğrudan saldırısından etkilenmedi.

Ancak misyonun başındaki komutan, "Aspides" misyonunun "geniş bir bölgede" seyir alan ticari gemileri korumak için daha fazla savaş gemisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin "Aspides" olarak adlandırılan Kızıldeniz misyonu, Husi saldırılarının baltaladığı seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına odaklanıyor.

AB'den Kızıldeniz kararı: "Aspides" askeri misyonu başladı

AB'den Kızıldeniz kararı: "Aspides" askeri misyonu başladı

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79 TİCARİ GEMİYE EŞLİK ETTİ

Misyonun komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis, Yunanistan'ın Larissa kentindeki karargahta İran saldırısının misyon üzerindeki etkisi hakkında, "Şu ana kadar durumun kötüleştiğine dair hiçbir kanıt yok" diye konuştu.

Yetkililer Larissa'da gazetecilere verdiği demeçte, misyonun şu ana kadar 10 İHA'yı imha ettiğini ve şubat ortasından bu yana Husiler tarafından Kızıldeniz'e fırlatılan dört balistik füzeyi durdurduğunu söyledi.

"Aspides" misyonu ayrıca bölgeyi güvenli bir şekilde geçmeleri için 79 ticari gemiye de eşlik etti.

DAHA FAZLA SAVAŞ GEMİSİNE İHTİYAÇ VAR

Misyonun Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya'dan gelen dört firkateyni, Kızıldeniz'in güneyinden Hint Okyanusu'nun kuzeybatısına kadar uzanan, Avrupa Birliği topraklarının iki katı büyüklüğünde geniş bir alanda devriye geziyor.

Misyonun komutanı Gryparis, Avrupalı yetkililerden Kızıldeniz'e daha fazla savaş gemisi göndermelerini isteyeceğini söyledi.

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