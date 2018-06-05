İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl Rakka'ya düzenlenen operasyonda uluslararası hukukun ihlal edildiği söyledi.
Örgüt, Rakka Operasyonu'nun birinci yıldönümü öncesi bir rapor yayımladı. Raporda, operasyonda ölen sivillerin sayısının açıklanının çok üzerinde olduğu ileri sürüldü.
Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte kara operasyonunu yürüten Amerikan özel harekat birliklerine de suçlama yöneltildi. Amerikan özel harekat birliğinin, Vietnam Savaşı'ndan bu yana en büyük topçu ateşini açtığı iddia edildi.
Uluslararası Af Örgütü, raporu hazırlamak için Rakka'da hava saldırısı düzenlenen 42 noktayı ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri geçen yıl haziran ayında Rakka'ya operasyon başlatmıştı. Kent, Ekim 2017'de DAEŞ'ten alındı.
Af Örgütü: Rakka'da uluslararası hukuk ihlal edildi
NTV HaberDünya
Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl DAEŞ'ten alınan Rakka'da uluslararası hukukun ihlal edildiğini açıkladı. Rakka operasyonu Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından yürütülmüştü.
İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl Rakka'ya düzenlenen operasyonda uluslararası hukukun ihlal edildiği söyledi.