Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.



Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.



Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.



Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.