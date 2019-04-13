Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 7 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.
Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Korab Leyla bölgesinde polis konvoyuna pusu kurmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 7 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Hatibi, 1 polisin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 10 askerin öldürüldüğü iddia edildi.