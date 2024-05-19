Afganistan'da sel felaketi: 47 kişi daha hayatını kaybetti

Afganistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin vurduğu Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da sel felaketi: 47 kişi daha hayatını kaybetti

’ın kuzeyinde etkili olan felaketinde bilanço artıyor. Ghor vilayetinde dün 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir kötü haber de Faryab vilayetinden geldi.

Faryab Enformasyon Dairesi Başkanı Shamsudden Muhammedi, vilayeti vuran selde en az 47 kişinin öldüğünü belirtti. Muhammedi, ilk belirlemelere göre 300 evin de yıkıldığını aktardı.

Afganistan'ın Ghor vilayeti polis sözcüsü Abdul Rahman Badri dün yaptığı açıklamada, vilayette son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasının beklendiğini belirtmişti.

Sözcü Badri, "Bu korkunç sel felaketleri binlerce büyükbaş hayvanı da öldürdü. Yüzlerce hektar tarım arazisini, yüzlerce köprü ve menfezi, binlerce ağacı yok etti" ifadelerini kullanmıştı.

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