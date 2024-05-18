Afganistan'da silahlı saldırı: 3'ü İspanyol 4 kişi öldürüldü

Afganistan'ın Bambiyan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda üç İspanyol turist, bir Afgan vatandaşı hayatını kaybetti.

Afganistan'da silahlı saldırı: 3'ü İspanyol 4 kişi öldürüldü

'da yaşanan silahlı saldırıda üç İspanyol turist ve bir Afgan'ın öldürüldüğü açıklandı.

İspanyol hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın merkezindeki Bamiyan kentinde silahlı saldırıda üç İspanyol turistin öldürüldüğünü bildirildi. 

Afgan yetkililer, bir Afgan vatandaşının da öldürüldüğünü, dört yabancı ve üç Afgan'ın da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı sSözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırıyla ilgli dört kişinin tutuklandığını bildirdi.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Qani, yaptığı açıklamada, Taliban hükümetinin "bu suçu güçlü bir şekilde kınadığını, kurbanların ailelerine derin duygularını ifade ettiğini ve tüm suçluların bulunup cezalandırılacağına dair güvence verdiğini" söyledi.

Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medyadaki paylaşımında "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberinden çok etkilendiğini" ifade etti.

Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyen Sanchez, durumu yakından takip ettiğini belirtti.

İspanya dışişleri bakanlığı, yaralananlar arasında en az bir İspanyol vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. 

İKİ DEV BUDA HEYKELİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR 

Bamiyan, Unesco mirası listesine ve Taliban'ın 2001'deki önceki yönetimi sırasında havaya uçurduğu iki dev Buda heykelinin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Taliban, 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara geldiğinden beri güvenliği yeniden sağlama ve az ama giderek artan sayıda turistin ülkeye girmesini teşvik etme sözü verdi. Taliban hükümeti Buda heykellerinin bulunduğu yere erişim için bilet satıyor.

Ülkedeki iç savaş Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle sona ermiş olsa da İslam Devleti grubu Taliban'a yönelik saldırılar gerçekleştiriyor ve bazı bölgelerde Taliban karşıtı isyanlar da yaşanıyor.

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