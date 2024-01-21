Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan bölgesinde bir uçak düştü.



Afgan yerel medyası, uçağın önce Hindistan'a ait bir yolcu uçağı olduğunu yazdı. Ancak daha sonra Hindistan Havacılık Bakanlığı, düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Rus Havacılık İdaresi de, Hindistan'dan kalkarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu.