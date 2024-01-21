Afganistan'da uçak düştü

Hindistan'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden uçak, Afganistan'ın kuzeydoğusunda düştü. Rusya'ya kayıtlı uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Hindistan Havacılık Bakanlığı da, uçağın bir hava ambulansı olduğunu duyurdu.

Afganistan'da uçak düştü

'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan bölgesinde bir uçak düştü.

Afgan yerel medyası, uçağın önce 'a ait bir yolcu uçağı olduğunu yazdı. Ancak daha sonra Hindistan Havacılık Bakanlığı, düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Rus Havacılık İdaresi de, Hindistan'dan kalkarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu.

Afganistan'da uçak düştü - 1

Radardan kaybolan Rusya'ya kayıtlı uçağın, Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu belirtiliyor. Uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medya paylaşılan ancak doğrulanmayan görüntülerde, uçağın düştüğü tahmin edilen bölgeden duman çıktığı görülüyor.

Hindistan Havacılık Bakanlığı, uçağın bir hava ambulansı olduğunu ve Tayland'dan Moskova'ya doğru uçtuğunu duyurdu.

Uçağın Hindistan'daki Gaya Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptığı kaydedildi.

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