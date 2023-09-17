Afrika-Asya pazarlarına tahıl taşıyacak iki gemi Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Ukrayna, geçtiğimiz ay tahıl anlaşmasından vazgeçerek, Ukrayna limanlarını fiili ablukaya alan Rusya’nın baskısını aşmak için Karadeniz’de insani koridor oluşturacağını duyurmuştu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov dün yaptığı açıklamada, iki kargo gemisinin Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına doğru yola çıktığını duyurdu. Gemilere Afrika ve Asya pazarlarına götürülmek üzere tahıl yükleneceğini ifade eden Kubrakov, kargo gemilerinin oluşturulan geçici insani koridoru kullanan ilk gemiler olduğunu aktardı.



Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gemilerden biriyle Mısır ve İsrail'e buğday gönderileceği açıklandı.