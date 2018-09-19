Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Salvini’nin geçen hafta Afrikalı göçmenler için kullandığı kelimelerin dehşet verici olduğu ifade edilerek, lakap takmanın Afrika’nın ve Avrupa’nın karşılaştığı göçmen sorunlarını çözmeyeceği belirtildi.



Son iki yüzyıl içerisinde İtalya’da yaşanan göç hareketlerinin modern Avrupa tarihinde önemli bir yer kapladığı hatırlatılan açıklamada, sadece 1861 ve 1976 yılları arasında 26 milyon kişinin İtalya’yı terk ederek farklı Avrupa ülkelerine ya da Amerika kıtasına göç ettiğine dikkat çekildi.



Avrupa’daki mevcut göçmen krizinin Afrika ve Avrupa kıtaları için diyaloğu sadece göçmenlik alanında değil kalkınma alanında da genişletme fırsatı verdiği belirtilen açıklamada, iki kıtanın bu iki alanda ortak çalışması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, "Afrika Birliği, İtalya Başbakan Yardımcısı’ndan Afrikalı göçmenler hakkındaki aşağılayıcı açıklaması için özür dilemesini ve İtalya’yı diğer Avrupa Birliği üye ülkelerine göçmenler konusunda destek olmasını talep etmektedir.” ifadeleri yer aldı.



"YENİ KÖLELERE İHTİYACIMIZ YOK"



Salvini, geçen hafta Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg'da buna ihtiyaç vardır ama İtalya'da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok."

