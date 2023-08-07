Air France, Nijer uçuşlarını askıya aldı

Fransız ulusal havayolu Air France, Nijer'deki cuntanın hava sahasını kapattığını açıklamasının ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı. Şirket, Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşları da 11 Ağustos'a kadar durdurdu.

Air France, Nijer uçuşlarını askıya aldı
ECOWAS'ın Nijer'e verdiği süre doldu: Nijerya sınırları kapattı

ECOWAS'ın Nijer'e verdiği süre doldu: Nijerya sınırları kapattı

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Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye göre, Air France'dan yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'e yönelik uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşların da 11 Ağustos'a kadar durdurulduğu ifade edilen açıklamada, kararın gerekçesi olarak Nijer'deki cunta yönetiminin dün ülkedeki hava sahasını ikinci bir emre kadar uluslararası uçuşlara kapatması olarak gösterildi.

Açıklamada, son gelişmeler nedeniyle Sahel bölgesindeki diğer bağlantılı uçuşların sürelerinin ise uzayabileceğine işaret edildi.

Şirketin, Afrika uçuşlarını yeniden yapılandırmaya gittiği belirtiliyor.

NİJER'DEKİ

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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