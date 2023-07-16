Alaska'da 7,4 büyüklüğünde deprem | Tsunami uyarısı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, Alaska Yarımadası bölgesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



ABD Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından bir tsunami tehdidi yayınladı.



USGS, depremin 9,3 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.



Diğer taraftan Alaska Yarımadası, Alaska'nın merkezinden Aleut Adaları'na dek uzanan yarımadayı oluşturuyor. Bölgede yoğun volkanik faaliyet gözlemleniyor. DEPREM ANINDA NE YAPMALI?