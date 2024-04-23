Aliyev ve Putin, Baykal-Amur Karayolu’nun 50. yılını kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya’da temaslarına devam ediyor. Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmenin ardından Baykal-Amur Karayolu’nun (BAK) 50. yılını kutlayarak, karayolu projesine katkı sağlayanlarla görüştü.

Putin, BAK projesinin doğunun kalkınmasında büyük rol oynadığını belirterek, “BAK, 21. yüzyılın küresel politikasını belirledi ve ülkemizin Sibirya ve Uzak Doğu'yu geliştirmesi için yük taşımalarının Pasifik Okyanusu’na kadar ulaşmasına olanak tanıdı. Bugün Baykal-Amur hattının genişletilmesiyle ilgili katılımcıları tebrik etmek istiyoruz. Bu, zorlu ve önemli bir işti ve onlar bu başarıya imza attılar. Onları tebrik ediyoruz ve emekleri için minnettarız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babasının BAK inşaatındaki önemli rolü dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun birinci katibi olarak BAK'ın inşasında büyük bir rol oynadı ve projenin tamamlanması için büyük çaba harcadı. Liderlik yetenekleri ve kişisel nitelikleri, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına önemli katkı sağladı.” dedi.



“AVRASYA VE KÜRESEL GÜNEY ÜLKELERİNİN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Putin, BAK’ın Rusya ve Azerbaycan arasındaki iş birliğini geliştirdiğini belirterek, “BAK, kuzey-güney ulaşım koridorunun bir parçasıdır ve kuzey-deniz hattını Basra Körfezi'ne birleştirecek bir hattır. Bu proje, Rusya ve Azerbaycan'ın işbirliği alanlarından biridir ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefler. BAK aynı zamanda geniş işbirliği imkanları sunar ve hızlı ekonomik ve sosyal gelişimi sağlamayı amaçlar. Avrasya ve küresel güney ülkelerinin kalkınması için önemlidir. Tüm ilgili devletleri bu projeye katılmaya davet ediyoruz ve bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması için farklı milletlerin aynı hedef etrafında bir araya geldiğini göreceğimize inanıyoruz” dedi.