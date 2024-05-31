Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

Almanya'nın Mannheim kentindeki sağcıların eylemine bıçakla saldıran bir kişi polis tarafından vuruldu. Mannheim polisi  saldırgana karşı ateşli silah kullanıldığını açıkladı.

Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

Alman polisi, güneybatıdaki Mannheim kentinde düzenlenen sağcı bir gösteriye saldıran bıçaklı bir adamı vurarak yaraladığını açıkladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir adamın şehrin merkezi Marktplatz meydanında insanlara bıçakla saldırdığı görülüyor.

Görüntülerde bir kişinin bacağından bıçaklandığı ve olaya müdahale etmeye çalışan bir polisin boynunun kesildiği görülüyor.

Daha sonra başka bir polis saldırganı vuruyor.

Mannheim polisi yaptığı açıklamada “Saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı” dedi. Bir kurtarma helikopterinin olay yerine gittiği ve bölgedeki tramvay seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Saldırganın kimliği ya da amacı hakkında bilgi verilmezken, polis meydandaki göstericiler arasında yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Mannheim merkezinden yapılan bir canlı yayında İslam karşıtı aktivist Michael Stuerzenberger'in küçük bir kalabalığa hitap etmeye hazırlandığı görüldü.

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