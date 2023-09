Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinde bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden şikayetçi

Scholz, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Almanya'yı ekonomik açıdan "tüm fırtınalara hazırlıklı olan yelkenliye" benzetti.



Başbakan Scholz, "Zayıf bir büyüme yaşadığımız aşikar. Bunun temel nedeni, Çin başta olmak üzere bazı ihracat pazarlarımızın zayıflamasıdır. Bu durum bizim gibi ihracatçı bir ülkeyi etkiliyor. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir sonucu olan yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatlarıyla da karşı karşıyayız. Tedarik zincirlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kesintiye uğraması da hala dikkati çekiyor. Tüm bunlar aynı zamanda faiz oranlarının da ani yükselişine neden oldu ve bu durum özellikle inşaat sektörünü etkiledi." dedi.



Enerji fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini belirten Scholz, "Bu nedenle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını hızlandırıyoruz. Şimdi tempoyu artırmanın zamanı geldi. Almanya'da pek çok şey çok uzun sürüyor. Planlama süreçleri ve onaylar uzun yıllar alırsa büyümenin bir bedeli olur. Bu yüzden Almanya Paktı'nı önerdim. Amaç; şehirler ve belediyeler, eyaletler, federal hükümet ve hatta demokratik muhalefet birlikte çalışmalı ki süreçler daha hızlı ilerleyebilsin." ifadelerini kullandı.



Yurt dışından nitelikli iş gücü gelmesinin önemine değinen Scholz, "Makine mühendisliğimiz, otomotiv sanayimiz, kimya sanayimiz ve ekonominin diğer birçok sektörü niteliksel olarak güçlü oldukları için talep görmeye devam edecek. Bunun ön koşulu Almanya'da yeterli sayıda işçinin bulunmasıdır. Bu amaçla mühendislerden vasıflı işçilere kadar her yeterlilik düzeyindeki yetenekleri çekebileceğimiz Nitelikli Göç Yasası'nı uygulamaya koyduk." şeklinde konuştu.



Ülkedeki uzun süren bürokratik işlemlerden şikayet eden Scholz, şunları kaydetti:



"Almanya'da bazı prosedürlerin bu kadar uzun sürmesi beni gerçekten üzüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, onlarca yıl boyunca hep birlikte, ayrıntılara büyük bir özen göstererek yarattığımız ve şu anda bizi engelleyen bir bürokrasi ile karşı karşıyayız. Artık gitmesi gerekiyor. Yönetimimizin hızı Almanya ekonomisinin ne kadar güçlü büyüyeceğini belirliyor. Yeni bir metro hattının inşasını planlamak için on yıldan fazla zaman harcamaktan yoruldum. Bir rüzgar türbininin onaylanması birkaç yıl alırsa enerji dönüşümü başarısız olacaktır. Sağlık sistemimiz dünyanın en iyilerinden biri ama dijitalleşmeyi kaçırdık. Şimdi bunu başlatıyoruz. Bununla ilgili ilk kanunları yeni çıkardık. İlaç endüstrisinin araştırma lokasyonunu geliştirmek için daha fazlasını yapacağız. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Onlarca yıldır kimse buna yaklaşmaya cesaret edemedi. Evet artık yoruldum ve bunu değiştirmek istiyorum."



Röportajında Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Scholz, ülkesinin ABD'den sonra Ukrayna'ya mali, insani ve silah konusunda destek veren ikinci büyük ülke olduğunu, gelecek yıllarda da bu yardımlara devam edeceklerini garanti ettiklerini sözlerine ekledi.