Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlediği basın toplantısında "Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili açıklama

Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin (AB) ile ilgili ilişkilerine de değindi.

Scholz, "AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok" ifadelerini kullandı.

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